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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب بسيناء يجتمع بالمكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى الجامعات

لقاء المكلفين للخدمة
لقاء المكلفين للخدمة العامة

استقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء خربجي الكليات والمعاهد لأداء الخدمة العامة, بحضور أنوار الطاهر رئيس وحدة التدريب بالموارد البشرية ,و أحمد رمضان إخصائي رياضي بالتنمية الشباب بالمديرية .  وذلك في ضوء اهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم 2014، بالشباب باعتبارهم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها ، وطريقها نحو النهوض والتقدم .

 

وتناول اللقاء ، الخدمة العامة  والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعى الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وخلال لقائه بالشباب أثنى  حسن عبدالوهاب على  تطوع مشروع ( YLY) ، وأشار الى أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع التطوعية داخل وزارة الشباب والرياضة.

 

 

صنع القرار:

وصرح إن المشروع فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم ونحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة."

وقال حسن عبدالوهاب  خلال الاجتماع  نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلًا في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها مبادراتها.

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