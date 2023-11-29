حملات أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وواصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنوفية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن أسوان من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وفى مديرية أمن الأقصر، تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- بندقية خرطوش وطلقتين).

وفى مديرية أمن الجيزة، تم ضبط (مزارع "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة البدرشين.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ونجحت الحملات فى مديرية أمن المنوفية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.