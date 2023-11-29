صندوق الطوارئ يوافق على صرف إعانة لـ فنادق طابا ونويبع ودهب.. مستند

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن موافقة صندوق إعانة الطوارئ، على دعم الفنادق الكائنة بمناطق طابا ونويبع ودهب، والتي سينطبق عليها شروط صرف الإعانة وفقا لآليات الصندوق الخاصة بطلب صرف الإعانة والنماذج المعدة لهذا الغرض.

وأفادت غرقة المنشآت الفندقية عبر إخطار لها حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن ذلك جاء في ضوء حرص الغرفة على مراعاة مصالح أعضائها والوقوف معهم في ظل الظروف الحالية وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، وفي إطار المجهودات التي تقوم بها الدولة بكافة مؤسساتها لمساندة القطاع الفندقي وخاصة فنادق طابا ودهب ونويبع في ظل الظروف الراهنة.

المنشآت الفندقية