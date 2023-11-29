حزب حقوق الإنسان والمواطنة: السيسي قادر علي حماية سيادتنا

قال الدكتور جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا سلطان عليها، وتراقب بمنتهى النزاهة والشفافية، ويجب على المواطن المصري أن يقوم بدوره وينزل إلى لجان الانتخابات ويختار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لأنه القادر على حماية مصر وحفظ حدودها وسيادتها علي اراضيها وتوفير الامن والامان والاستقرار للمواطن المصري .

وأوضح «التهامي» خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي انعقد بتنظيم امانة الحزب بمحافظة بور سعيد وامينها الشاب اسلام زيدان ، والمقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ، أن القوى السياسية المصرية متكاتفة ومتحدة دعما للرئيس السيسي.