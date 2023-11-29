بنك أبو ظبي الأول مصر يسجل أرباحًا صافية قوية بلغت 8.2 مليار جنيه

حقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، أداءً ماليًا مميزًا حيث بلغت صافي أرباحه 8.2 مليار جنيه مصري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يمثل زيادة نسبتها 206٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعكس هذا الأداء القوي التزام البنك بالتحسين المستمر والنمو في قطاع العقارات.

تم تسجيل قيمة صافي محفظة القروض بقيمة 82.935 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 70٪ مقارنة بنهاية عام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الودائع 200.377 مليار جنيه بزيادة نسبتها 45٪ عن العام السابق، في حين ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى 303.119 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 47٪ مقارنة بنهاية عام 2022.

تم تحقيق صافي الدخل من العائد بقيمة 11.099 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 120٪ مقارنة بالفترة المنتهية في سبتمبر 2022. وبالنسبة لصافي الدخل من الأتعاب والعمولات، فقد ارتفع بنسبة 40٪ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، ليصل إلى 1.466 مليار جنيه مصري.

في تعليقه على النتائج، صرح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، بأنه فخور بأداء البنك الاستثنائي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. كما أشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للبنك ومرونته في التكيف مع التغيرات في السوق المصري والتحديات العالمية تسهم في تحقيق هذا الأداء المتميز. يعزز هذا التطور الإيجابي القطاع العقاري ويعكس استراتيجية البنك للتوسع والنمو في السوق المصرية.