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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة: هناك مناقشات بشأن جدولة ديون مصر|فيديو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن  دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 9 مليارات دولار ليس له علاقة بتداعيات الحرب في غزة، متابعًا أن خطة الاتحاد الأوروبي لدعم مصر تشمل عدة محاور من أجل دعم عملية التنمية في قطاعات مختلفة من بينها التجارة والاستثماروالاقتصاد والتعليم.

وأشارالسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر خلال تصريحات متلفزة: ندرك تمامًا العبء الذي يثقل كاهل مصر بسبب الديون وهناك مناقشات لتقليل آثارها وتداعياتها، وسيكون للاتحاد الأوروبي طرق فعالة لتقليل أضرار الديون علي مصر.

وأكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "هناك مناقشات تتم بشأن جدولة ديون مصر وإعادة النظر في أعباء الديون التي لدى الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومن الممكن أن تكتمل هذه المناقشات قريبًا".

ولفت إلى أنه التقى الرئيس السيسي وكان هناك مناقشات حول الاتفاق بشأن الخطوات اللازمة.
 

الاتحاد الأوروبي غزة جدولة ديون مصر الرئيس السيسي السفير كريستيان برجر

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