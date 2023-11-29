الاتحاد الأوروبي: نتمنى من فلسطين وإسرائيل انتهاز الفرصة وتحويل الكارثة لأمر نافع

أكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أنه يجب على كلا الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي أن يتشاركان الأرض و أن يتفقوا على العلاقات و الحدود فيما بينهم، موضحا أن هذه رسالة قوية تأتي من المجتمع الدولي و برشلونة، متمنيا من كلاهما أن ينتهزوا هذه الفرصة و يحولوا هذه الكارثة إلى أمر نافع و مفيد.

وأوضح كريستيان برجر، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة MBC مصر، أن الاتحاد متفق مع مصر منذ عامين على خطة بقيمة 9 مليارات دولار من أجل دعم خطة التنمية و ليس له علاقة بتداعيات الحرب في غزة.

وتابع، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتدعيم مصر، و يناقشوا حاليا كيفية تطوير علاقتهم ببعضهم.

