بمساع مصرية قطرية.. إسرائيل وحماس يناقشان تمديد الهدنة في غزة

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإسرائيلية (كان) ، أنه تم إبلاغ عائلات الرهائن الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، بأسماء أولئك الذين من المقرر إطلاق سراحهم في وقت لاحق من اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيتم إطلاق سراحها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها.

وأطلقت حركة حماس، سراح 60 امرأة وطفلًا إسرائيليًا من بين 240 رهينة احتجزتهم في أحداث يوم 7 أكتوبر تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نقلت رويترز.

الصفقة التي ضمنت الهدنة الأولى في الحرب، تم إطلاق فيها سراح 21 شخصا، معظمهم من عمال المزارع التايلانديين، بموجب اتفاقات موازية منفصلة وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 180 معتقلا فلسطينيا، جميعهم من النساء والمراهقين.

وتم تمديد الهدنة الأولية التي استمرت أربعة أيام لمدة 48 ساعة اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، وتقول إسرائيل إنها ستكون مستعدة لتمديدها أكثر طالما أن حماس تفرج عن 10 رهائن يوميا.

ولكن مع وجود عدد أقل من النساء والأطفال الذين ما زالوا في الأسر، فقد يعني ذلك الموافقة على الشروط التي تحكم إطلاق سراح بعض الرجال الإسرائيليين على الأقل لأول مرة.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز: " إنه على الرغم من استمرارنا في تمديد الهدنة فيمكننا أن يحدث بعد ذلك"، وأضاف المسؤول أن التنفيذ لا يزال مستمرا مع الوسطاء في مصر وقطر.

ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين بنيامين نتنياهو ، التعليق على أي محادثات لكنه انضم إلى إضافة 50 أسيرة فلسطينية إضافية يوم الثلاثاء إلى قائمة الموافقة على الإفراج عنهم في حالة تبادل جديد للأسرى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم انتشال 160 جثة أخرى من تحت الأنقاض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من الهدنة، ولا يزال نحو 6500 شخص في عداد المفقودين.

وقد صمدت الهدنة طوال الأيام الستة على الرغم من التقارير الواردة من الجانبين عن انتهاكات محدودة النطاق نسبيًا، على الرغم من أن الجانبين يقولان إنهما مستعدان لاستئناف الحرب بكامل قوتها بمجرد انتهائها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهدنة ما زالت صامدة حتى الأربعاء.

واتهم الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على منازل قريبة من الشاطئ في خان يونس من البحر، وإطلاق النار في بيت حانون شمال غزة.