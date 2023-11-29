نتنياهو يلتقي قادة اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى بقادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي.

وأضافت الصحيفة ، أن لقاء نتنياهو مع قادة اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي حدث في مكتبه بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة ، فقد وجه نتنياهو الشكر إدارة أيباك على دعمها لإسرائيل.

ووفقا للصحيفة فقد حضر الاجتماع، من بين آخرين، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ومن جانب أيباك المدير التنفيذي هوارد كوهر والرئيس مايكل توشين.