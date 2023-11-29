بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بزراعي المنيا

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مدينة المنيا تم نقلهم للمستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة بعمود إنارة بالطريق الزراعى القاهرة أسوان بمدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.

تسبب الحادث فى إصابة 3 أشخاص هم مصطفى. م. ر 36 سنة وأحمد. س. ع 38 سنة وحمدى. ع. ر 42 سنة مقيمون فى المنيا تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.