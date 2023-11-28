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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمجابهة السيول والأمطار..التنمية المحلية تعاين اصطفاف المعدات الهندسية بالمنيا

اصطفاف المعدات والآلات
اصطفاف المعدات والآلات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى ومراجعة معدات الحملة الميكانيكية مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تداعيات الطقس السيء من أمطار وسيول، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

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تفقدت لجنة من وزارة التنمية المحلية  اصطفاف معدات المراكز و المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشهدت اللجنة تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية لمعاينة وفحص كفاءة كافة المعدات والسيارات المشاركة من سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإنقاذ السريع واللوادر، إلى جانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى جاهزية فريق العمل من الموارد البشرية وفرق الصيانة ، ومدى استعدادها لمواجهة الأزمات و الطوارئ والكوارث و من بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار والتقلبات الجوية في فصل الشتاء .
 

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