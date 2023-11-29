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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يناقش مع مسئول إماراتي تسويق وترويج المسارات التعليمية

مدير مركز العلوم
مدير مركز العلوم العربي في ضيافة جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات.

ورحب الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، بالدكتور أحمد ناصر النعيمي مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات، منوها بأنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والامارات، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.


كما أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس  ، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس حجم التفاهم بين البلدين الشقيقين.

كما تمت مناقشة تفعيل اتفاقية التعاون لتسويق وترويج المسارات التعليمية التي تقدمها الجامعة بهدف إلى التعاون والترويج والتسويق بغرض استقطاب طلاب للدراسة بجامعة عين شمس في كافة التخصصات العلمية المطروحة بها للدرجات العلمية في البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، وخاصة في كليات "الطب، وطب الأسنان، وكافة تخصصات كليات الهندسة" بالاضافة الى العلوم الانسانية"


واكد الدكتور النعيمي  مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات على بالغ سعادته بزيارة جامعة عين شمس والتي يعتبرها بمثابة بيته الثاني واشار إلى أن مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب، يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة بجامعة عين شمس، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية، لافتا إلى أن جامعة عين شمس تعد إحدى الجامعات العريقة، والتي تتيح الفرصة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي الالتحاق بها وتقدم اكبر دعم للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم.


جدير بالذكر أنه قد حضر اللقاء كل من الدكتور صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة عين شمس الاسبق ،الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي

وعلى جانب آخر .. كان قد استقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من ادريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا) ، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضاً تبادل الطلاب ،الأساتذة، الباحثين، والإداريين.

وقد رافقت الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير ، ادريانا بيترسكو في جولة تفقدية بمقر المركز بمبني IHUB وبصحبتها ‏من إدارة المنح والمشروعات كلاً من الدكتورة نهي الرافعي، ‏نائب مدير الإدارة ومنسق اتفاقيات ايراسموس بلس بجامعة عين شمس والدكتور عزيز شاكر، مساعد منسق اتفاقيات ايراسموس بلس.

وأشادت مسئولة مكتب Erasmus+ بجامعة جالاتي (رومانيا) بالتدريبات التي يعقدها المركز وخاصة برنامج "الإدارة الجامعية والقيادة " وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية او معهد بالجامعات المصرية وأيضاً برنامج "لغة الإشارة" لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم وأبدت تطلعها لنقل تلك التجارب إلى جامعة جالاتي برومانيا.

جاءت تلك الزيارة ضمن جدول أعمال الزيارات التبادلية لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة ومركز التدريب والتطوير وبعض من كليات الجامعة ‏ومتحف الزعفران في إطار اتفاقية ايراسموس+ المشتركة بين الجامعتين.

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