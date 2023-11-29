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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير يثير الجدل بإعادة نشر بوست غامض

صدى البلد

شارك الفنان شريف منير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “مصر اني انزل البوست تاني عشان محتاج اشوفه كتير قصادي”. 

وكشف الفنان شريف منير، اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز،  والذي توفى اليوم أثناء تصوير عمل فني.

وقال شريف منير ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن كنا بنصور مشهد في عمل فني جديد له ، متابعا أن أثناء التصوير سقط الفنان طارق عبدالعزيز على الأرض ووشه اصفر وبعد ذلك تحول للون الأبيض .

 

وتابع أن طارق عبدالعزيز سقط على الأرض بشكل مفاجئ وغير متوقع ، واخذناه بسرعة لاقرب مستشفي، مستدركا أنه توفى قبل الوصول للمستشفى. 

شريف منير موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان شريف منير

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