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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: الدعم الكامل لجامعة المحافظة كشريك فعال في خطط التنمية

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بمقر الجامعة ، وذلك في إطار التعاون المشترك لتحقيق خطط التنمية المستدامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.


وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم التنمية الشاملة بشتى القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام ، حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

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ومن جانبه أكد المحافظ دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب التطوير الشامل الذي يحدث بالجامعة ومستشفياتها، وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية ، فضلا عن  أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وقوة شبابية واعدة مؤهلة للمشاركة الإيجابية في دفع الإقتصاد الوطني المحلي والقومي.


ومن جانبه أشاد رئيس الجامعة بالدور الرائد لمحافظ المنوفية في تعظيم موارد المحافظة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية الملموسة على أرض الواقع  بكافة القطاعات الخدمية والتنموية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، معربا عن تقديره لجهوده وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومد يد العون لها على مختلف الأصعدة  .

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