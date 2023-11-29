عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من روسيا إلى إسرائيل بشأن المسيحيين والأماكن المقدسة في فلسطين

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

قالت “ماريا زاخاروفا”، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التأكد من أن المسيحيين وجميع الطوائف الدينية الأخرى يتمتعون بحماية متساوية بموجب القانون، بما في ذلك أماكن عبادتهم وممتلكاتهم.

وأشارت "زخاروفا"، في مؤتمر صحفي، إلى أن الخارجية الروسية لفتت الانتباه إلى الصراع الدائر حول ما يسمى بـ "الحدائق الأرمنية" المعروفة باسم "حديقة الأبقار" في البلدة القديمة بالقدس، والتي أصبحت موضوع إجراءات قانونية بين بطريركية الأرمن في القدس وإحدى المنظمات الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان. 

وأضافت "بدون انتظار نتيجة الدعوى، بدأ ممثلوها الإسرائيليون الاستعدادات لبناء فندق في الموقع المتنازع عليه، مما أدى إلى اشتباكات بين الأرمن المحليين والمتطرفين اليهود".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المتعلقة بتزايد الأعمال الاستفزازية ضد ممثلي الطائفة المسيحية في القدس.

وأشارت زاخاروفا إلى أننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حل عادل لهذه القضية الحساسة في إطار القانون. 

وتابعت "نعتقد أنه ينبغي حماية حقوق جميع الطوائف الدينية في البلاد على قدم المساواة، ونحن نعارض أي أعمال غير قانونية تهدف إلى تغيير التوازن العرقي والطائفي الراسخ تاريخياً في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك التعدي على المسيحيين الذين عاشوا هناك منذ قرون وأماكنهم المقدسة وممتلكاتهم".

روسيا تعلق على اتفاقية تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بين حماس وإسرائيل

انهيار كامل.. روسيا تكشف أثر السياسة الأمريكية على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

روسيا وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المسيحيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الطائفة المسيحية القدس موسكو الأرمن بطريركية الأرمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع 3 أسرى إسرائيليين في قصف سابق |بالأسماء

موضوعات متعلقة

الكرملين يكشف حقيقة تورط روسيا في تسميم زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية

من أجل هزيمة روسيا.. نداء عاجل من أوكرانيا إلى الناتو

روسيا تعلق على اتفاقية تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بين حماس وإسرائيل

دفاعات روسيا تدمر مسيرة أوكرانية فوق موسكو

روسيا تكشف عن دور أمريكا المدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

مستعدون للتفاوض.. روسيا تكشف مصير عودة العلاقات مع الناتو قريبًا

روسيا: الولايات المتحدة توقفت عن القتال ضد داعش والقاعدة ودعمت المليشيات بسوريا

ترشيحاتنا

الأزهر: ذكرى تقسيم فلسطين أبشع الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث

عصام سالم: الأهلي فشل في فك حصار سموحة المهزوم من الزمالك بـ«الخمسة»

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم الجمعة

أخبار الفن.. سر قلادة إيمي سمير غانم.. سبب صادم وراء وفاة فنان شهير واستشهاد آخر.. أزمة مصطفى كامل الصحية

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

لأول مرة.. قطر تعلن تفاصيل المحادثات بشأن تمديد الهدنة والأسرى في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

خناقة ستات في الجو.. شاهد ماذا حدث على متن طائرة أيرلندية

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ