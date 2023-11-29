رسالة عاجلة من روسيا إلى إسرائيل بشأن المسيحيين والأماكن المقدسة في فلسطين

قالت “ماريا زاخاروفا”، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التأكد من أن المسيحيين وجميع الطوائف الدينية الأخرى يتمتعون بحماية متساوية بموجب القانون، بما في ذلك أماكن عبادتهم وممتلكاتهم.

وأشارت "زخاروفا"، في مؤتمر صحفي، إلى أن الخارجية الروسية لفتت الانتباه إلى الصراع الدائر حول ما يسمى بـ "الحدائق الأرمنية" المعروفة باسم "حديقة الأبقار" في البلدة القديمة بالقدس، والتي أصبحت موضوع إجراءات قانونية بين بطريركية الأرمن في القدس وإحدى المنظمات الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان.

وأضافت "بدون انتظار نتيجة الدعوى، بدأ ممثلوها الإسرائيليون الاستعدادات لبناء فندق في الموقع المتنازع عليه، مما أدى إلى اشتباكات بين الأرمن المحليين والمتطرفين اليهود".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المتعلقة بتزايد الأعمال الاستفزازية ضد ممثلي الطائفة المسيحية في القدس.

وأشارت زاخاروفا إلى أننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حل عادل لهذه القضية الحساسة في إطار القانون.

وتابعت "نعتقد أنه ينبغي حماية حقوق جميع الطوائف الدينية في البلاد على قدم المساواة، ونحن نعارض أي أعمال غير قانونية تهدف إلى تغيير التوازن العرقي والطائفي الراسخ تاريخياً في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك التعدي على المسيحيين الذين عاشوا هناك منذ قرون وأماكنهم المقدسة وممتلكاتهم".