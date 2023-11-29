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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية: تسكين الأساتذة الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

اجتماع بتعليم الاسكندرية
اجتماع بتعليم الاسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر 2023 بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية ، موضحًا أن التخصصات في هذه المرحلة ترتكز على وظيفة معلم رياض أطفال ووظيفة معلم فصل، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

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وأكَّد أبوزيد في لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة وإضافة الطاقات الإيجابية الكامنة في شباب المعلمين ، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة ، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس. 

واستمع إلى آراء ومقترحات عدد كبير من المعلمين ، وكان مدير المديرية قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بتقديم كافة سبل الدعم لزملائنا الجدد.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وحرصه على  توفير فرص العمل وسد العجز في المعلمين والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

الاسكندرية ٣٠ ألف معلم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القيادة السياسية

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