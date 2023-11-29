قوات الاحتلال تخترق الهدنة وتقتحم عدة مدن فلسطينية

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ان مواجهات اندلعت بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، بين قوات الاحتلال والشباب الثائر، تخللها اعتقالات واشتباكات مسلحة.

كما اقتحم العشرات من جنود الاحتلال قرية ماداما جنوب نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفية بين الشبان وقوات الاحتلال أطلق خلالها الرصاص الحي والغاز السام، بجانب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس وشرعت بحفلة تفتيش للمنازل.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية صرة غرب نابلس بأعداد كبيرة، حيث اندلعت على الفور مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لجنود الاحتلال.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم؛ وقعت مواجهات عنيفة، بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا بالحجارة والمفرقعات النارية، لقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي تجاهم.

كما شهدت مدينة أريحا اقتحام ميليشيات المستوطنين تجمعاً لعرب المليحات، في نهاية طريق المعرجات شمال غرب أريحا، وأطلقت الرصاص تجاه الأهالي واعتدت عليهم بالضرب.

الاحتلال : إجراءات تنكيلية على الحواجز المحيطة بمدينة أريحا

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات تنكيلية على الحواجز المحيطة بمدينة أريحا منذ ساعات الصباح، كما اعتقلت طفلاً من مخيم عقبة جبر بعد اعتقال والده للضغط عليه لتسليم نفسه.

وتعرضت مدينة جنين مساء أمس لعملية عسكرية، أسفرت عن استشهاد مقاومين اثنين وطفلين آخرين، وتخلل العملية العسكرية اشتباكات عنيفة مع المقاومين الذي تصدوا لقوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والرصاص الحي، فيما قامت جرافات الاحتلال بتخريب البنى التحتية في جنين ومحيط المخيم.