جريمة مروعة لقوات الاحتلال بجنين ضد صغيرين.. وبيان عاجل لحركة حماس

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني جريمة مروعة اليوم بمدينة جنين الفلسطينية حيث قتلت بشكل متعمّد طفلين فلسطينيين في مدينة جنين حيث تضاف الي سجلها الإجرامي بحق أطفال غزة.

وذكرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس؛ أن تلك الجريمة تعد جريمة مروّعة تكشف سادية الاحتلال النازي ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها أمام مرآى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يُسجّل عليها إخفاقها في وقف جرائم الاحتلال ومحاسبته أمام المحاكم الدولية المختصّة.

وطالبت حماس في بيان لها؛ الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق الأطفال إلى إدانة هذه الجريمة البشعة وإحالتها إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته على جرائمهم الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية ولضمان عدم إفلاتهم من العقاب.