خطر الحرب العالمية الثالثة يحطم أكبر أحلام أوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بسبب خطر الحرب العالمية الثالثة وبسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الأقليات القومية في البلاد.

وأشار زيجارتو، إلى معاهدة واشنطن التي أسست حلف شمال الأطلسي والتي بموجبها لا يمكن الانضمام إلى الحلف إلا للدول التي تساهم في أمن المنظمة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال وزير الخارجية المجري: "من الواضح الآن أن الدولة التي تعيش حالة حرب لا تساهم في أمن المنطقة".

ولفت إلى أن قبول أوكرانيا في الحلف سيقودها إلى خطر الصدام مع روسيا، وهو ما يعني الحرب العالمية الثالثة.

وأضاف زيجارتو، أن “الناتو مجتمع قائم على القيم… هذا ما ورد بوضوح أيضًا في معاهدة واشنطن. لذلك، من الواضح أنه لا يوجد مكان في التحالف لدولة تسلب وتنتهك وتلغي حقوق الأقليات القومية باستمرار".