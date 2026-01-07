بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد.. حملات مكثفة على محال اللحوم والدواجن والأسماك بالوادي الجديد

تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق ولا سيما في فترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



شنت الإدارات التموينية عددًا من الحملات على محال الجزارة والدواجن والأسماك للتأكد من مدى جودة المنتجات والسلع المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك بمشاركة الوحدات المحلية بالمراكز وهيئة سلامة الغذاء، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر للمنشآت المخالفة.



وتهيب مديرية التموين بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.