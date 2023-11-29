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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. انفجارات قوية في محيط مدينة بعلبك

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه سمع دوي صوت انفجارات قوية في محيط مدينة بعلبك ترافق مع صوت للطيران المعادي فوق السلسلة الغربية لجبال لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قذيفة إسرائيلية سقطت على مشارف بلدة في جنوب لبنان، امس الثلاثاء، بعد ساعات من تمديد هدنة مؤقتة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل لمدة يومين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس على علم حاليًا بمثل هذا الحادث.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام وقناة الجديد اللبنانية أن قذيفة إسرائيلية سقطت على أطراف بلدة عيتا الشعب صباح الثلاثاء.

وتوقف القصف عبر الحدود على مدى أسابيع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة منذ يوم الجمعة الماضي عندما اتفقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل على هدنة مؤقتة في صراعهما الذي اندلع في 7 أكتوبر.

وقال متحدث باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إنها تدرس هذه التقارير

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