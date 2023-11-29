عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

حل الفنان أحمد فهمي ضيفًا في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش، والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ويعد هذا اللقاء الأول للفنان أحمد فهمي عقب انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد.

وتحدث الفنان أحمد فهمي عن تفاصيل في حياته الشخصية، وعن زيجاته السابقة وسبب انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد، كما كشف الفنان أحمد فهمي عن سبب تأخره في الإنجاب حتي الأن.

سبب انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

وكشف الفنان أحمد فهمى، خلال حديثه مع الإعلامي أنس بوخش، عن الشخص المتسبب فى انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد، وقال أحمد فهمي إن كل الأشخاص الناجحين فى حياتهم العملية ليسوا بالضرورة ناجحين فى علاقتهم الزوجية.

وتابع أحمد فهمي: "عندى مصايب كتير وعندى مشاكل فى شخصيتى، لكن كله بيحب يطلع فى التليفزيون يقول أحلى ما عنده، يعنى لو سألت حد فى الشارع هيقولك إنت ناجح، ولكن أنا أقدر أقول إنك ناجح فى شغلك، وده اللى أنا شايفه بس معرفش إنت فى حياتك عامل إيه".

ورد الفنان أحمد فهمي عن سؤال من المتسبب في انفصاله عن الفنان هنا الزاهد، وقال أحمد فهمي: "أكيد هيكون العيب فيا، وكلمة متخربش البيت بشوف إنها كلمة جاهلة جدًا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال".