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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني وكايروكي.. تعرف على نجوم مهرجان أم الإمارات

تامر حسني
تامر حسني

أعلنت إدارة مهرجان أم الإمارات والذي يقام بإمارة أبو ظبي خلال شهر ديسمبر القادم عن نجوم حفلات يومي 30و31 من شهر ديسمبر القادم.

وأكدت إدارة المهرجان أنهم تعاقدوا مع مجموعة كبيرة من نجوم الغناء المصري والعربي الذين يحيون ليالي المهرجان وعلى رأسهم المطرب تامر حسني الذي يحي حفل ليلة رأس السنة هناك على كورنيش أبو ظبي، ويشارك فى إحياء الحفل المطرب سيف نبيل، فيما يحيى حفل يوم 30 من نفس الشهر فريق كايروكي ومطرب الراب طارق أبو كويك .

 

رامي صبري يشارك فى مهرجان أم الإمارات

ويستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أم الامارات.

الحفل يقام فى إماراة أبو ظبي ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والمتنوعة، لتكون مختلفة عن أخر حفلاته التى قدمها فى السعودية وقدم فيها الأغاني الدرامية فقط.
 

اعتذار تامر حسني عن جولة عالمية 


والجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني من أول يوم لأحداث غزة اعتذر عن جولة عالمية مكونة من ٢٠ حفلة في مختلف بلدان العالم و٤ حفلات زفاف وأوقف تحضيرات فيلمه القادم وأوقف استكمال إصدار ألبومه الأخيرهرمون السعادة و قام بحملتين تبرعات مع الهلال الأحمر.

كما سخر تامر حسني جميع حساباته على السوشيال ميديا لدعم أطفال وأهل غزه حتى دعم كل من حزن عليهم بكل ما يملك حتى مرض نفسياً هو الآخر . 

تمنياتنا للفنان تامر حسني بالشفاء العاجل و تلبية نداء جمهوره بأن يعود و يطمئنهم على حالته الصحية.

 

مهرجان أم الامارات تامر حسني سيف نبيل فريق كايروكي

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