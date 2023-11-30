برلماني سابق: اليمين الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة

علق محمود أباظة البرلماني السابق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار الهدنة الإنسانية وإتمام علميات تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال محمود أباظة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة تن"، :" اليمين الإسرائيلي لديه خط واضح وهو انهم ضد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ".

وأضاف البرلماني السابق:" إسرائيل تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني وتهجيرهم خارج فلسطين بشكل نهائي ".

وتابع اباظة :" نتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية المستقلة وهو يصر على تصفية القضية بشكل كامل ".

وقال :" ما حدث في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وإسرائيل استهدفت البنية التحيتية واستهدفت حوالي 50% من مباني القطاع ".