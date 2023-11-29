عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يشاركون في ورشة عمل "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال

صدى البلد

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقهم كل من د. خالد خليفة، ودكتور ميرال عبدالوهاب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في ورشة عمل بعنوان فكرتك شركتك، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

بحث إنشاء مقر جديد لجامعة الأقصر بمدينة طيبة على مساحة 165 فدانا

انطلاق 25 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر


ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.

واستعرض حسام عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال «فكرتك شركتك» بالهيئة العامة للاستثمار، الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة في تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة  تحرص على مساعدة الطلاب على اجتياز أولى خطوات التعرف على عالم ريادة الأعمال، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل، خاصة في المجالات التي تربط أنشطة ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة.

الأقصر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البنك الأفريقي للتنمية الإفريقي للتنمية الدورات التدريبية العامة للاستثمار الشركات الناشئة المنظومة البيئية مدينة طيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

موضوعات متعلقة

جامعة طيبة تستضيف لقاءً لمتطوعي وزارة الرياضة لتعزيز دور الشباب في التنمية

مستشفى شفاء الأورمان تفوز بالجائزة الذهبية في القيادة المناخية 2023 من مؤسسات أمريكية

الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ البرنامج القيادي لتدريب وتمكين الفتيات تحت شعار "ريحانة"

تسليم 142 كشكا للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بالأقصر

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف فعاليات مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح"

انطلاق 25 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

تعليم الأقصر يشارك في التصفيات النهائية بمسابقة أعياد الطفولة للتربية المسرحية

رئيس شركة الشرب بالأقصر: مبادرة "صحتنا في بيئتنا" ستنشئ جيلا واعيا

ترشيحاتنا

روسيا: النوادي الليلية في كييف ممتلئة.. ولكن لا وقت للترفيه بـ «غزة»

لن أسمح للسنوار بالإشارة بعلامة النصر.. نتنياهو يتعهد بتدمير حماس

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

للموظفين.. 5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

العالم كله يضحك عليهم .. تصريح خطير من بوتين عن ألمانيا

بـ 3700 جنيه فقط.. سامسونج تبدأ بيع أحدث هاتف اقتصادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها في المدرسة.. شاهد هيفاء وهبي تثير الجدل بالشراب والليجن على السوشيال ميديا

طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح

طريقة عمل السينابون بالقرفة

مؤلفة فيلم little women .. لويزا ماي ألكوت من خادمة إلى أديبة عظيمة

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ