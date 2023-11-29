مزاجه عالي .. إعلامي شهير يشيد بأداء الزمالك أمام فيوتشر

علق الإعلامي إسلام صادق علي فوز نادي الزمالك اليوم علي فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء .

وكتب صادق خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"الزمالك مزاجه عال العال..ويضرب مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة فى بطولة الدوري ".

وانتهت أحداث مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، والنتيجة تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.