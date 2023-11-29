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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منافذ دائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه إقامة منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن  بأسعار مخفضه للسادة العاملين بالجامعة ابتداء من الأحد القادم الثالث من ديسمبر .

 

وذلك في إطار  سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل السادة العاملين بها 


وكان الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قد كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن واعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على ان تكون المنافذ بحرم ١ أمام كلية الحقوق وحرم ٢ أمام كليه الألسن  من الساعه التاسعه صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.


وتستمر الجامعة في العطاء بما يخدم مصالح السادة العاملين وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي.

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