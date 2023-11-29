إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويقتحم جنين

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفيرت جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفيرت، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم وسط القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشباب وقوات الاحتلال التي عاثت خرابا في شوارع القرية والممتلكات العامة، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح والتنكيل على الشابين محمد طارق فارس ومحمد عدنان عواد.