ريال مدريد يضرب نابولي بهدفين في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي بتقدم الميرنجي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم في بداية اللقاء نابولى عن طريق جيوفاني سيميوني في الدقيقة التاسعة، وعادل النتيجة للريال رودريجو في الدقيقة 11، ثم ضاعف جود بيلينجهام النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 22.

تشكيل ريال مدريد ونابولي

وكان قد أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي ضد نابولى في المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو وانطلقت في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

خط المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – توني كروس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام – براهيم دياز – رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

"فران – كانيزاريس – ناتشو – خوسيلو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – ماريانو دياز – نيكو باز – جونزالو – ثيو".

تشكيلة نابولي الرسمية:



ميريت ، لورينزو ، رحماني ، ناثان ، جيسوس ، لوبتكا ، أنغويسا ، زيلينسكي ، بوليتانو ، كفاراتسخيليا ، سيميوني.

ريال مدريد ضد نابولي



ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة جمعها من العلامة الكاملة والفوز في 4 مباريات وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3 أهداف.

وتأهل فريق ريال مدريد رسميًا الى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب نظيره سبورتينج براجا بنتيجة 3-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

الريال ضد نابولي



ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تجاوز دور المجموعات من دوري الأبطال بنسبة 100% من مشاركاته 32 مرة من 32.

في المقابل، يتواجد فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 1 وخسارة مثلها وتسجيل 6 أهداف وتلقي 5 أهداف.

ويبحث فريق الجنوب عن تحقيق الفوز من أجل مرافقة ريال مدريد لدور الستة عشر بدورى ابطال أوروبا، حيث يلتقى في نفس التوقيت فريق يونيون برلين الرابع برصيد نقطة واحدة مع سبورتنج براجا الثالث برصيد 3 نقاط.

ريال مدريد ضد نابولي



ويسعى نابولى لاستعادة نغمة الانتصارات الأوروبية بعدما تعادل مؤخرا ضد يونيون برلين، بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2023-2024.