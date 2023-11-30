الهباش: ما يجري في القدس اليوم خطير جداً..وهناك اعتداءات يومية وهدم للمنازل|فيديو

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري في القدس اليوم خطير جداً وهناك اعتداءات يومية وهدم للمنازل وطرد المواطنين، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات وأنباء عن تمديد الهدنة في غزة،وليس لدينا شئ مؤكد.

محمود الهباش:نسعى إلى تأمين احتياجات قطاع غزة



وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن هدفنا الأول الأن الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة ، مؤكداً أنه نسعى إلى تأمين احتياجات قطاع غزة للحفاظ على بقاء المواطنيين وإفشال مخطط التهجير وإنهاء الاحتلال.



وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن التوجهات العنصرية للحكومة الإسرائيلية هي السمة الغالبة على سياستها، وإسرائيل تحاول تخدير الوعي العربي و الفلسطيني لنقل الأهتمام من إدانة العدوان إلى تحرير الأسرى.

