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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خمس لاعبين يرحلون في يناير..فرج عامر يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة بشأن صفقات الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الأهلي أكد أن هناك خمس لاعبين سيرحلون في يناير  عن الاهلي في يناير أولهم موديست وصلاح محسن .

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

أرقام موديست صلاح محسن صفقات الأهلي - الأهلي

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