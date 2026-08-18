الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا ولنا الحق في استخدامها

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الثلاثاء، أن دمشق تتعامل مع إرث النظام البائد فيما يخص الأنشطة النووية، وسوريا الجديدة تتطلع إلى التعاون مع المجتمع الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية.

وأضاف وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي بدمشق، أمن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بعد أكثر من 18 عاماً، وذلك بمبادرة ذاتية وقرار سيادي.

وأكد الشيباني أن سوريا تؤكد حقها السيادي والقانوني في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار إلى أن سوريا تتطلع إلى أن يعكس تقرير جروسي حجم التقدم المنجز في التعاون النووي.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، تحدث مسئول إسرائيلي رفيع المستوى عن الضربات في سوريا، والتي نُسبت، إلى إسرائيل، وصرح لقناة فوكس نيوز قائلاً: "تم تبادل معلومات استخباراتية بالغة الحساسية مع الولايات المتحدة مسبقًا، على أعلى مستويات مختلف الأجهزة والهيئات".

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يدرك أنه لا يستطيع العمل كما كان يفعل النظام السوري السابق، الذي كان يعتمد على قوات وكيلة".