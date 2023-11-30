فرج عامر : الأهلي يمنح ثلاثي الفريق فرصة أخيرة لاستعادة مستواهم أوالبيع

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجاة بشان ثلاثي الاهلي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : الأهلي يمنح محمد هاني ورامي ربيعة وأفشة فرصة أخيرة لاستعادة مستواهم حتي يناير القادم، واذا لم يتم سوف يتم إعارتهم أوبيعهم نهائي.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.