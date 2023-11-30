باحث فلسطيني: دولة الاحتلال مازالت قائمة بالقوة وتعتبر نفسها فوق القانون

علق شفيق التلولي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار الهدنة الإنسانية واتمام علميات تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال شفيق التلولي في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طويل ومرير ويستمر منذ سنوات طويلة".

وأضاف الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني:" دولة الاحتلال مازالت قائمة بالقوة وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي وكل الاتفاقيات التي كفلت حقوق الإنسان وقيم العدالة ".

وتابع التلولي:" يجب أن تتوقف الحرب والعدوان على غزة ويجب ان يكون هناك هدنة مستدامة في كل الأراضي الفلسطينية ".

وأكمل:" ما حدث في قطاع غزة هو نتاج طبيعي لما قامت به ألة القمع الصهيوينة في كل المدن الفلسطينية والقدس، ويجب ان يزول الاحتلال من الأراضي الفلسطينية ".