الصليب الأحمر يعلن استكمال إطلاق سراح 16 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة

أعلن الصليب الأحمر، اليوم الخميس، استكمال إطلاق سراح 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة بعد أن أفرجت عنهم كتائب القسام أمس الأربعاء.

ومساء أمس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 10 محتجزين إسرائيليين و4 تايلانديين كانوا لدى حركة حماس بغزة في طريقهم إلى إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة محتجزين إسرائيليين كانوا لدى حركة حماس في غزة تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، دون ذكر المصدر.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق، إن التأخير في إطلاق سراح الدفعة السادسة من المحتجزين ضمن اتفاق الهدنة مع "حماس" يرجع إلى "مشكلة فنية"، وإن تنفيذ العملية سيتم.

ونقلت صحيفة (هآرتس) عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات قولها إن من المتوقع حل المشاكل الفنية وإتمام الإفراج عن الدفعة السادسة، التي من المتوقع أن تشمل 10 إسرائيليين في مقابل 30 فلسطينياً.