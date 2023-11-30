عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر يعلن استكمال إطلاق سراح 16 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الصليب الأحمر، اليوم الخميس،  استكمال إطلاق سراح 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة بعد أن أفرجت عنهم كتائب القسام أمس الأربعاء.

ومساء أمس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي  إن 10 محتجزين إسرائيليين و4 تايلانديين كانوا لدى حركة حماس بغزة في طريقهم إلى إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة محتجزين إسرائيليين كانوا لدى حركة حماس في غزة تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، دون ذكر المصدر.

وقف العدوان .. حماس تكشف شروط التفاوض بشأن الأسرى العسكريين

حماس تؤجل قرار تمديد التهدئة وسط المحادثات الجارية بقطر

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق، إن التأخير في إطلاق سراح الدفعة السادسة من المحتجزين ضمن اتفاق الهدنة مع "حماس" يرجع إلى "مشكلة فنية"، وإن تنفيذ العملية سيتم.

ونقلت صحيفة (هآرتس) عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات قولها إن من المتوقع حل المشاكل الفنية وإتمام الإفراج عن الدفعة السادسة، التي من المتوقع أن تشمل 10 إسرائيليين في مقابل 30 فلسطينياً.

الصليب الاحمر غزة كتائب القسام جيش الاحتلال الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

وقف العدوان .. حماس تكشف شروط التفاوض بشأن الأسرى العسكريين

حماس تؤجل قرار تمديد التهدئة وسط المحادثات الجارية بقطر

ترشيحاتنا

مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو حتى الواحدة صباحا| تفاصيل

مدير الشركة المنظمة لـ إيديكس:مصر خلقت طفرة في الصناعات الدفاعية العسكرية منذ2017|فيديو

فرج عامر : الأهلي يمنح ثلاثي الفريق فرصة أخيرة لاستعادة مستواهم أوالبيع

شوقي علام يكشف حكم الشرع في تخريب المال العام ونشر الفوضى

الصلاة على النبي 100 مرة.. بـ33 كلمة مجربة تقضي حاجتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

طريقة عمل التراميسو

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ