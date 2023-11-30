سفير سابق: الحكومة الاسرائيلية تسعى بكل ما تستطيع لاستمرار الحرب في غزة..فيديو

قال السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن الحكومة الاسرائيلية تسعى بكل ما تستطيع لاستمرار الحرب في غزة.

وأضاف السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق في تل أبيب، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: المجتمع الاسرائيلي يعلم جيدا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل خطر كبير عليه".

واسترسل سفير مصر السابق في تل أبيب،: "شعبية نتنياهو والحكومة اليمينية المتطرفة انخفضت في الشارع الاسرائيلي".

واشار السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق في تل أبيب: "تبيض السجون الاسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين يمثل كابوسا لحكومة نتنياهو".