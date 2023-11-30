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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: معتمد جمال اكتسب الثقة مع لاعبي الزمالك

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن فوز الزمالك مستحق على مودرن فيوتشر في بطولة الدوري المصري، مشيرا إلى أن فيوتشر كان يسير بشكل جيد في بداية الموسم لكن الأمور تغيرت بعد مواجهة بيراميدز، وبدأ الفريق يظهر بمستوى غير جيد في لقاء البنك الأهلي وانبي وكذلك المباراة الأخيرة أمام سوبر سبورت.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا بد من وقفة مع لاعبي فيوتشر خصوصا أنه يشارك في الكونفدرالية، ومعتمد جمال مدرب الزمالك أصبح يتعامل بواقعية وكل لاعب أصبح يلعب في مكانه الطبيعي وفقا لأساسيات الكرة المنطقية، وبالتالي أصبح شكل الفريق أفضل، وعجبني في معتمد جمال أنه يدرك الوضع الحالي وهو قادم على فريق شبه منهار ولديه العديد من الازمات الفنية، واستفاد الزمالك من الكرات الثابتة وسجل 6 أهداف في آخر 3 مباريات من كرات ثابتة".

وأضاف: "معتمد جمال لعب بالطريقة الطبيعية التي يعتمد عليها الزمالك، والفريق قدم مستوى طيب مثل دونجا الذي بدأ يستعيد مستواه، وحمزة المثلوثي أيضا رغم أنه أخطأ في بعض الكرات، ويبقى سيف الجزيري وزيزو من العناصر المهمة، ولا اعرف سر تجاهل اوسوريو لـ الجزيري في فترة معينة، والزمالك فاز بالأساسيات لكنه لازال يحتاج لبعض الأمور".

 

وواصل: "فيوتشر لديه عمق في قائمته ويضم عناصر جيدة في كافة المراكز، والفريق كان موفق في الفوز على سوبر سبورت الذي كان الأفضل، بعد تسديدة غنام محمد، وريكاردو مدرب فيوتشر لا يحب المغامرة ويلجأ للدفاع، ومتحفظ للغاية في أسلوب الهجوم الذي يعتمد عليه مع الفريق، واتمنى أن يراجع مسئولي النادي، مدربهم البرتغالي في أقرب وقت بعد تراجع النتائج وبصماته لم تظهر مطلقا على الفريق خلال مواجهات الفرق الكبرى، وأداء الفريق لا يؤهله لتخطي دور المجموعات بالكونفدرالية".

وتابع: "الأمور كانت سهلة على الزمالك في لقاء فيوتشر، ومعتمد جمال اكتسب الثقة مع اللاعبين، وفي انتظار تقديم المزيد من خلال مواجهات الكونفدرالية القادمة، وناصر ماهر من العناصر الجيدة لكنه كان علامة استفهام في المباراة".

وأكد: "الزمالك في حاجة لوجود ناصر منسي، وهو من العناصر الجيدة وابتعاده سيكون خسارة كبيرة، وروقا ودونجا قدما مباراة جيدة خصوصا الأول الذي لعب على الدائرة من اجل ايقاف انطلاقات ناصر ماهر، وهو ليس لاعب هجومي لكنه يلعب بشكل دفاعي جيد ويمنع أي لاعب من الخروج بالكرة، لكنه لن يكون بالكفاءة الكبيرة التي تمكنه من خوض كل المباريات ولذلك الزمالك يحتاج لتدعيم قوي في خط الوسط".

وأشار إلى أن ريكاردو مدرب فيوتشر كان عليه الدفع بـ طارق طه في الجبهة اليسرى، مبديا استغرابه من جلوس علي زعزع على مقاعد البدلاء أيضًا، مؤكدا أن الزمالك في حاجة لضم ثلاث صفقات خلال يناير المقبل مع العناصر الحالية للمنافسة على البطولات.

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ناقد رياضي: معتمد جمال اكتسب الثقة مع لاعبي الزمالك

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