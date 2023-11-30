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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد الشاكوش والألوان.. الثلج والصودا أغرب صيحة لحلاقة الشعر

صدى البلد

تجذب صيحات تصفيف الشعر الغريبة الكثير من الشباب، وكان احدثها طريقة جديدة وغريبة لتصفيف الشعر للرجال باستخدام الثلج على الرأس وفوران صودا منه.

واجتاح مقطع فيديو مثير للجدل مواقع التواصل الاجتماعي حصد أكثر من 28 مليون مشاهدة، يظهر بالمقطع مصفف شعر يدعى جورج إلياس وهو يقوم بتنفيذ صيحة حلاقة الشعر الغريبة وغير التقليدية. 

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في الفيديو، يقوم جورج بوضع قطعة ثلجية طويلة تتجاوز ارتفاعها 30 سم على رأس شخص، ثم يقوم بوضع مادة على الثلج. وفجأة، يبدأ الثلج بالذوبان ويتدفق منه سائل فوار على رأس الشخص.

منذ نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار فيديو جورج إلياس، ردود فعل متباينة بين المستخدمين. فبينما أشاد البعض بالمهارة والإبداع الذي يتطلبه تنفيذ هذه الحلاقة الغريبة، عبر آخرون عن قلقهم من استخدام الثلج.

هذا المقطع ليس الأول من نوعه الذي يتناول صيحات غريبة في عالم الحلاقة. فعلى مدار السنوات الأخيرة، شهدنا ظهور العديد من الصيحات الغريبة والمبتكرة في مجال الحلاقة وتصفيف الشعر، والتي تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استخدام الثلج التواصل الاجتماعي الصيحات الغريبة الحلاقة

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