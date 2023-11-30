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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2000 مصاب و28 حالة خطرة.. بيان عاجل من جيش الاحتلال عن ضحاياه بغزة

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن 287 جنديا في المستشفيات حاليا منهم 28 في حالة خطيرة.

وأكد جيش الاحتلال، أنه منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى ٧ أكتوبر، أصيب 2005 من الجنود وقوات. ⁧‫

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، ارتفاع في عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسبب العثور على خمسة عمال أجانب لم يتم الإبلاغ عنهم حتى الآن كرهائن أو مفقودين.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هذا قد يكون بسبب أنهم عملوا في إسرائيل دون تصريح.

 إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن رهينة أخرى محتجزة في غزة، ولا تزال التقارير عن فقدانها تعمل حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في الوقت الحالي يقدر أن حركة حماسالفلسطينية تحتجز 159 رهينة.

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