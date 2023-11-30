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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناول العسل بهذه الطريقة

العسل
العسل

العسل يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والعديد من أفراد الأسرة يستهلكون العسل لتحليةالشاي أو لتهدئة التهاب الحلق، والسوائل والمشروبات،لذا ينصح بتناوله باعتدال وعلاوة على ذلك له تاثير إيجابي في حالة الجلد، كما يساهم في طرد السموم من الجسم، ويحسن عمل الأمعاء. وأفضل طريقة لتسريع عملية التخلص من السموم، وعلى الرغم من فوائده يجب تناول العسل باعتدال يوميا  لضمان وسلامة صحة الإنسان ووفقاً لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير أضرار الافراط في تناول العسل.

اضرار استهلاك العسل
العسل يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، إلا أنه لا يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى السكر في الدم، أي يمكن لمن يعاني من السكري تناول العسل ولكن بكمية محدودة .


نظرا لتناول العسل، فإنه يوفر دعما كبيرا للجسم. لذلك يطلق على العسل الطبيعي اسم "الطعام الفائق"، لأنه يؤثر إيجابيا في منظومة المناعة وله خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات والطفيليات، أي أن تناول ملعقة صغيرة أو ملعقتين من العسل يوميا له تأثير إيجابي في الجسم.


ويؤثر تناول العسل إيجابيا في حالة القلب والأوعية الدموية، ويساعد على إفراز هرمون السيروتونين، الذي يتحول جزء منه إلى الميلاتونين،وعموما يمكن بتناول العسل باعتدال يوميا لضمان توم وصحة جيدة.

وفقا لدراسات عديدة، العسل يسبب تكون اللويحات المسببة لاحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية،كما أن العسل يعزز الجهاز العصبي، لذا ينصح بعدم استهلاك العسل يوميا.


وقالت لاكيا رايت، طبيبة أمراض الحساسية في مستشفى النساء في بوسطن ،ينصح الأفراد المصابون بمرض الكبد الدهني عادة بتجنب الكحول والحد من تناول الفركتوز لهذا السبب.


وأشارت الدكتورة رايت، ففي بعض الحالات، قد يساهم تناول العسل الخام المحلي في ظهور أعراض الحساسية لأنه إذا كنت شديد الحساسية، فإن تناول حبوب اللقاح بكميات صغيرة يمكن أن يسبب أعراضًا محلية مثل حكة الفم.
وافادت أن الأشخاص الذين يشعرون بجوع دائم، عليهم تقليل كمية العسل التي يتناولونها. لأن سكر الفركتوز  الموجود في العسل سيزيد من الشعور بالجوع، بالإضافة إلى أنه أكثر أنواع السكر المكونة للدهون. وهذا يعني أن الفركتوز يتراكم على شكل دهون مثل  حول منطقة الخصر" والبطن.

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احذر تناول العسل بهذه الطريقة

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