في البرد.. طرق فعالة لتدفئة المنزل دون الحاجة إلى مدفأة

يعتاد البعض فى فصل الشتاء تشغيل المدفأة أو المكيف الكهربائي أو أي وسيلة أخرى لتدفئة المنزل وقد تكون لها مخاطر عند تشغيلها فترة طويلة خاصة المدفأة الكهربائية وقد تحدث اضرار من خلالها، وتبعث منها رائحة بخار قد يؤثر على الرئة والجهاز التنفسي والعيون ،لذلك هناك حيل عديدة للقضاء على برودة الجو وتدفئة المنزل في الشتاء بأكثر من طريقة وفكرة مبتكرة، للاستمتاع بفصل الشتاء بدون مدفأة ،وفقا لموقع purewow



طرق لتدفئة منزلك في الشتاء دون الحاجة إلى المدفأة:

غلق النوافذ بالستائر يمكنك تغطية النوافذ بطبقة من البلاستيك الشفاف لعزل النوافذ والغرف عن أي تيار هواء بارد من الخارج، كما يمكنك استخدام عازل للبرودة على سطح المنزل والنوافذ من الخارج.

افتح نوافذ المنزل خلال النهار إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أعلى من درجة الحرارة داخل المنزل، ودخول أشعة الشمس للتدفئة

سيزيد من دفء المنزل، ولكن يجب عليكِ غلق النوافذ جيدًا والستائر قبل غروب الشمس للحفاظ على دفء منزلك.

السجاد والمفروشات إحدى وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء فهو عامل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لتدفئة المنزل في أيام الشتاء الباردة، لذا احرصي على تغطية أرضيات لتدفئة المنزل جيدًا.



الحرص على التمارين الرياضية. 20 دقيقة لتدفئ جسدك وتبقيك أيضًا في حالة دفء حتى بعد الانتهاء من التمرين.



الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة الملابس المصنوعة من الصوف أو القطن ،و الجوارب الدافئة.



تناول المشروبات الدافئة، سوف تعمل المشروبات الدافئة على رفع درجة حرارة جسمك،كما يمكن تناول الأطعمة الشتوية الغنية بالبروتينات والألياف مثل العدس وشربة دافئة صحية.



إشعال الشموع ومصابيح الإضاءة الهادئة يمكنها أيضًا أن تضفي بعض الدفء على منزلك، بالإضافة، ولكن مع الحرص الشديد عند استخدامها، خاصة مع وجود أطفال في البيت، ويمكنك استخدام الفخار في تغطيتها.

ادهني حوائط منزلك بالطلاء الغامق. والذي بدوره سيمتص أشعة الشمس في النهار، ويعمل على رفع درجة حرارة المنزل طوال اليوم.



إذا كان هناك مساحات واسعة بين الجدران أو الشبابيك، فيفضل أن تقومي بوضع شريط سيلكون في هذه الفراغات لسدها.

استخدمي ستائر ذات خامات ثقيلة على النوافذ، حتى تمنع تسرب الهواء إلى منزلك.

يعد غلق أبواب غرف المنزل، من الطرق الفعالة لبقاء الجو دافئاً.

إن كنت تشعرين أن الحوائط تتسبب في برودة شديدة للمنزل، يمكنك تغطيتها ببعض الستائر أو سجاجيد الحوائط المخصصة ،فهي ستقلل البرودة إلى حد كبير.

قومي بتغطية أثاث منزلك ببعض المفارش ذات الخامات الشتوية، كالموهير، القطيفة، الصوف وستشعرين بدرجة كبيرة من الدفء.