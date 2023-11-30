كلية التجارة جامعة مدينة السادات تنظم ندوة عن "مسببات الإصابة بالسرطان"

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع كلية التجارة جامعة مدينة السادات، أمس الأربعاء الموافق 29/11/2023، ندوة بعنوان "مسببات الإصابة بالسرطان" (أسبابه - أنواعه - طرق الوقاية - العلاج من الناحية الطبية والغذائية)،.

وذلك برعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، والدكتورخالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة ربيع عميد كلية التجارة، والدكتور عمار فتحي موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية.



واستهل الدكتور عمار فتحي؛ الندوة بالترحيب بالضيوف والطلبة والطالبات بالكلية ثم تحدث الدكتور عمر شرف، ثم تحدث الدكتور محمد منير؛ عن مسببات مرض السرطان من الناحية الغذائية عن طريق تقليل استخدام السكريات وانتقاء الأغذية التي تقلل من الإصابة بالسرطان وكذلك نوعيتها مثل الفاكهة والخضروات وكذلك الأغذية التي تحتوي على كميات قليلة من النشويات والسكريات وتقليل الاعتماد على الأغذية الجاهزة وتناول طبق السلطة المحتوي على الخضروات المتنوعة وتناول الثوم والكركم كما تحدث عن بعض الأغذية التي تقي من مرض السرطان، كما تحدث الدكتور محمود عيد مدير الإدارة الطبية عن خطورة مرض السرطان.

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام الجامعة - قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجميع القضايا المجتمعية وعلى رأسها الأمراض المزمنة من حيث أسبابها وخطورتها وطرق الوقاية منها، كما دارت النقاشات بين الطلاب والمحاضرين للاستفسار عن موضوع الندوة وزيادة التوعية بهذه الأمراض، وفي النهاية طالب جميع الطلاب بضرورة تكرار مثل هذه الندوات التوعوية، وكان عدد المستفيدين من الندوة ٧٨ مستفيد.