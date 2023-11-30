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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"النادي الثقافي" بالقصير يحقق مراكز متقدمة في مسابقة الشعر والإنشاد الديني

صدى البلد

نظمت إدارة الشباب بالقصير مسابقة في مجالي الشعر والإنشاد الديني، وذلك ضمن خطة النادي لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م. في إطار النشاطات الثقافية التي ينظمها "النادي الثقافي"،  شهدت المسابقة مشاركة فعّالة من قبل مجموعة من الشباب الموهوبين في هاتين الفئتين، وأُقيمت بمركز شباب القصير.

 

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبإشراف الأستاذ إيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب، أُقيمت المسابقة بحضور الأستاذة نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والأستاذ حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والأستاذ علاء دسوقي، مدير عام البرامج الثقافية والفنية.

 

تم تحكيم مجال الشعر بواسطة شرقاوي حماده محمد، الموجه الإعلامي التربوي بالإدارة التعليمية، فيما تولى فضيلة الشيخ محمد حامد الشاطر، الإمام والخطيب، تحكيم مجال الإنشاد الديني.

 

في فقرة الشعر، تنافس المشاركون بأبيات معبرة، حيث حازت الشاعرة سلمى ياسر على المركز الأول، وجاءت أسماء محمد عطية في المركز الثاني، مضيئين المسابقة بإبداعهم وموهبتهم الشعرية.

 

أما في فقرة الإنشاد الديني، فقد فازت المشتركة دينا سعيد عبد النعيم بالمركز الأول، بينما حصلت سهير حامد محمد إبراهيم على المركز الثاني، حيث أبدعوا في تقديم أداء متميز في تلاوة القرآن وأداء الأناشيد الدينية.

 

عبر الفائزون وجميع المشاركين عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الفرصة التي قدمت لهم للتألق والتعبير عن مواهبهم. كما أثنوا على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق تنظيم المسابقة، الذين سهموا في تحقيق نجاح هذا الحدث الثقافي المميز.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب أشرف صبحى وزير الشباب

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