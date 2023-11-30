وكيل تعليم الدقهلية يشهد اليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى بمدرسة جلورى

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فاعليات الإحتفال باليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى بمدرسة جلورى .

وقال شعبان إن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، تم اختيار هذا اليوم التذكاري من قبل اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في عام ٢٠٠٥ لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية المسجلة الأفلام والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية .

وتحتفل الدقهلية باليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى بمدرسة جلورى ضمن خطة اليونسكو لرفع مستوى الوعي العام وتوفير الفرص للاحتفال بجوانب محلية أو وطنية أو دولية محددة للتراث وذلك من اجل تسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى المحفوظات و لرفع المكانة الثقافية للتراث السمعي البصري؛ وإبراز التراث السمعي البصري المهدد بالخطر .

وأقامت مدرسة جلورى فاعلية احتفالية اليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى واستهلت الفاعلية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وتم تقديم عرض تقديمى عن التراث السمعى والبصرى واستعراض بعنوان الجمال معاملة.

كما تم عرض مسرحى بعنوان التراث هو الكنز واختتمت الفاعلية بإستعراض بعنوان فى حب مصر.

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