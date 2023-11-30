عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الدقهلية يشهد اليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى بمدرسة جلورى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فاعليات الإحتفال باليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى بمدرسة جلورى .

وقال شعبان إن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، تم اختيار هذا اليوم التذكاري من قبل اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في عام ٢٠٠٥  لزيادة الوعي بأهمية  الحفاظ على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية المسجلة الأفلام والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية .

وتحتفل الدقهلية باليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى  بمدرسة جلورى ضمن خطة اليونسكو لرفع مستوى الوعي العام وتوفير الفرص للاحتفال بجوانب محلية أو وطنية أو دولية محددة للتراث وذلك من اجل تسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى المحفوظات و لرفع المكانة الثقافية للتراث السمعي البصري؛ وإبراز التراث السمعي البصري المهدد بالخطر .
وأقامت مدرسة جلورى فاعلية احتفالية اليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى واستهلت الفاعلية  بالسلام الجمهورى ثم تلاوة  آيات من الذكر الحكيم  وتم تقديم عرض تقديمى عن التراث السمعى والبصرى واستعراض بعنوان الجمال معاملة.

كما تم عرض مسرحى بعنوان التراث هو الكنز واختتمت الفاعلية بإستعراض  بعنوان  فى حب مصر.

IMG-20231130-WA0013
IMG-20231130-WA0013
IMG-20231130-WA0012
IMG-20231130-WA0012
IMG-20231130-WA0011
IMG-20231130-WA0011
IMG-20231130-WA0010
IMG-20231130-WA0010
احتفالية اليوم العالمي البرامج الأذاعية إمكانية الوصول دقهلية منظمة الأمم المتحدة للتربية وكيل تعليم الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ميدو يفضح مُسربي أسرار الزمالك على الهواء.. تفاصيل

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

موضوعات متعلقة

تموين الدقهلية: تحرير 46 مخالفة متنوعة بمجالي الأسواق والمخابز فى 5 مراكز

ترشيحاتنا

الإدارة لديها 4 سير ذاتية لأجانب.. الزمالك يسعى لضم لاعب بخط الوسط

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية بـ غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

سماح مسجلة آداب.. القبض على إنجي حمادة صاحبة الفيديوهات المخلة

المتحدث باسم «تل أبيب»: إطلاق سراح 102 من الرهائن بغزة بينهم 78 إسرائيليًّا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

العيب فيا وتربيتي السبب..أحمد فهمي يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن هنا الزاهد

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ