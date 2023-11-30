محاولات لإنهاء العدوان والصراع| اجتماع عاجل بين أمير قطر والرئيس البرازيلي بشأن غزة

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الخميس، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "كونا".

وقال أمير قطر عبر حسابه على منصة إكس: "سعدت باستقبال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الدوحة، وبمباحثاتنا حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي الواعد بين بلدينا الصديقين، علاوة على بحثنا للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

واضاف تميم: "تم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ومواصلة العمل الإغاثي وبذل المجتمع الدولي للمزيد من الجهود للتوصل إلى إنهاء العدوان والصراع في الأراضي المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية".

https://x.com/TamimBinHamad/status/1730189766019133758?s=20

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي: "شكرت أمير قطر على جهوده الكبيرة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ومنهم البرازيليون في غزة".