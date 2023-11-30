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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام موافي: يصاب الإنسان بمرض السكر حال عدم إحساس الجسم بالأنسولين |فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المريض الذي يأخذ كورتيزون ، جهاز مناعته يكون ضعيف للغاية، لافتاً إلى ان النوع الأول من مرض السكر هو مرض مناعي.

حسام موافي: القياس الطبيعي للسكر التراكمي هو 5.5

وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه في حالة عدم إحساس الجسم بالأنسولين يصاب الإنسان بمرض السكر، مؤكداً أن مريض السكر النحيف يكون مريض بالنوع الأول من السكر، و لكن مريض السكر السمين يكون مريض بالنوع الثاني من السكر.

 

 

وأشار  حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إلى، أن القياس الطبيعي للسكر التراكمي هو 5.5، مضيفاً أن القياس التراكمي يقيس نسبة إنتظام مريض السكر بالنظام الغذائي و العلاجي.

 

 

حسام موافي قصر العيني مرض السكر مرض مناعي التراكمي مريض السكر

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