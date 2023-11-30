الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تكشف الاستعدادات النهائية للمصريين بالخارج

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب الرئاسية 2024 بالخارج، على أهمية مشاركة جميع المصريين في الخارج في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري، وانتخاب من يرونه مناسبا لقيادة البلاد ورسم مستقبلها.

وأشار المستشار أحمد بنداري فى تصريحات له أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أي مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرائدة، مشيرا أن نيوزيلندا ستكون أولى الدول التي ستنطلق فيها عملية الاقتراع والتي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وذلك في ضوء فروق التوقيت بين البلدين.



وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات على تواصل دائم ومستمر مع كافة البعثات الدبلوماسية في الخارج التي ستُجرى بداخلها عملية الاقتراع، وأنه تم التأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة، وفي مقدمتها أوراق العملية الانتخابية ونماذج محاضر الإجراءات وبطاقات التصويت وصناديق الاقتراع والأماكن المخصصة لعملية الإدلاء بالصوت وتوافقها مع ضمانات الخصوصية وسرية التصويت.



وأوضح أن غرفة عمليات متابعة الانتخابات في الخارج، على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية رؤساء لجان الاقتراع، حيث أجابت عن كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم في شأن عملية التصويت، والتي تركزت حول إجراءات التصويت منذ دخول المواطن إلى مقر لجنة الاقتراع، والاستعلام وفقا للآليات المحددة عن القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وما إذا كان هناك ما يعوق تصويت المواطن في حالة عدم سريان بطاقة الرقم القومي، فضلا عن بعض الجوانب التنظيمية الأخرى.

ويدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذى اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على احقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات الى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم باثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضى القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.