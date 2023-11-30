محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين جونيور عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

وقال جونيور فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" تخوفنا من عرض مسلسل "عيشها بفرحة" بسبب تزامنها مع أحداث غزة".

وأضاف جونيور :" مقدرتش أنزل أى دعاية للمسلسل احترامًا للحدث اللى مر به أهلنا فى غزة والظروف كانت أهم من شغلى".

ولفت النجم الشاب محمود ياسين جونيور الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب، الذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدين تجربة شخصيات كل قصة وتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.

وقبل 55 مشكلة حب كان مسلسل الكتيبة 101، أخر أعمال محمود ياسين جونيور، الذي شارك في السباق الرمضاني 2023، وهو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وتتناول أحداثه وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويجسد فيها ياسين شخصية المجند أحمد صفوت. ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً مسلسل محارب، بطولة حسن الردّاد ووفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وعن مسيرته الصاعدة في السنوات الأخيرة نال محمود ياسين جونيور تكريماً كأفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، كما حصل على جائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير.

محمود ياسين جونيور ممثل مصري شاب، لفت إليه الأنظار في الموسم الرمضاني 2021 بدور مالك شقيق سيف الخديوي، فتوة المنطقة الذي يتورط في الكثير من الصراعات مع أطراف مختلفة، ويدفع مالك ثمن هذه الصراعات، وذلك ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوى، خالد سرحان، وبدرية طلبة، إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو ياسين.