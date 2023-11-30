

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إعادة تشغيل قسم الاستقبال في مستشفى الإندونيسي لاستقبال المصابين والمرضى للرعاية اليومية بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت سابق المستشفى الإندونيسي في غزة حيث ذكر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش إن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة فلسطينية خلال اقتحامها المستشفى الإندونيسي بالقطاع وسط إطلاق نار كثيف.

وبين أن الجيش الإسرائيلي أصاب أيضا 3 فلسطينيين آخرين كانوا جرحى، ويتلقون العلاج بالمستشفى، وهم في حالة خطيرة.

كما أشار البرش الي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 مصابين آخرين.