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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن علامات بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي .
 

 

وقالت نوح في منشورها " اللون البرتقالي الداكن او اللون الاصفر الداكن 
لا يؤكل هو كبد مريض من حيوان مريض بالصفراء او اليرقان jundies


 واشارت نوح الي ان مرض الصفرا في الحيوان عبارة  عن تركز  وسريان صبغات الصفراء سواء كان  اللون الاصفر البرتقالي Bilirubin  او اللون الاخضر Biliverdin و ترسب اللون الاصفر الليموني أو البرتقالي أو الاصفر المائل للأخضرار دا  علي الدهون السطحية زي الصورة كدا في اللحم 
وخاصة الدهن اللي بيكون  تحت الجلد  والدهون الموجودة في في تجاويف الجسم المختلفة والاغشية المصلية والانسجة الضامة  وحوالين الكلي وحوض الكلي .

وعندما تفتح في التجاويف المفصلية  تلاقي السايل المفصلي ذا لون أصفر مخضر واضح تماما.

وتكون ريحته نتنه واليرقان أو (الاصفرار المرضي)  ثلاثة أنواع

أولهم يرقان دموي يعني قبل إصابة الكبد 
-وسببه  تكسير الكرات الدموية الحمراء نتيجة الاصابة بطفيليات الدم زي البابيزيا او الانابلازما ..والثايليريا  وغيرها
(٢-اليرقان التسممي 
وهو بعد إصابة الكبد 
-و ناتج من السموم البكتيرية والكيميائية (مثل النحاس والزرنيخ) والنباتات السامة .بالاضافة الي عدد من الامراض الفيروسية التي تدمر الكبد 
(٣)اليرقان الانسدادي
الكبد اتصاب ..والمرض وصل للقنوات 
-ناتج عن انسداد القنوات الصفراوية بسبب الحصوات المرارية -الاورام -الديدان الكبدية - زي الفاشيولا والخراريج والالتهابات المختلفة....
وعشان كدا 
الذبائح ذات اللون الاصفر الليموني او الاصفر الداكن او الاصفر المائل للاخضرار (اليرقان المرضي)وخاصة  اذا كانت هناك تليف كبدي .. لا تؤكل لان المرض دا بيسبب روائح وطعم غريب في اللحوم المصابة وبتكون غير صالحة للآستهلاك الآدمي ولذلك يتم الاعدام الكلي للذبيحة داخل المجزر 
 
فيجب شراء  االلحوم  من مكان مضمون ودابح بمجزر واللحم مختوم 
ابعد عن اللحم الرخيص  أو الكبد اللي لونه غريب لذلك ابتعد عن أي لحوم مجهولة المصدر

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